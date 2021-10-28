PKK şüphelisi Suriyeli, sahte kimlikle yakalandı

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de PKK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu M.A., sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.A.'nın gizlendiği evi saptadı. Adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, üzerinden sahte kimlik belgesi çıkan M.A., emniyetteki ifadesi sonrası nöbetçi mahkemeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-10-28 14:10:50



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