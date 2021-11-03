Niğde İtfaiyesi personeline eğitim verildi

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından merkezde ve ilçelerde görev yapan itfaiye personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi. Eğitim kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 15 Kasım 2021 tarihleri arasında yangınyüksekte çalışma ve kaza kurtarma ile ilgili eğitim verilecek.

Düzenlenen hizmet içi eğitim programında itfaiyecilere; yangın bilgisi, yangın nedenleri, yangın söndürücüleri ve kullanımları, doğal ve likit gaz, sıvı yağlar ve acil çağrı gibi konularını içeren teorik ve uygulamalı ‘Temel Yangın Eğitimi’ verilecek. Bunun yani sıra yükseklik, neden yüksekte çalışılır, düşmenin dinamiği, yüksekte çalışma tehlikeleri, kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar ve ekipmanlar, hangi yükseklikte hangi donanımlar ve ekipmanlar kullanılır gibi konuları içeren teorik ve uygulamalı ‘Yüksekte Çalışma Eğitimi’ verilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Belediyemiz itfaiye ve kurtarma faaliyetlerinde halkımızın en kısa zamanda yanında olmaktadır. Bu faaliyetlerin yanı sıra almış oldukları mesleki eğitimlerle kendilerini geliştirmekte ve bilgi düzeylerini artırmaktadırlar. Bizler İtfaiye müdürlüğümüzde eğitim kalitemizi artırırken aynı zamanda iş kazası riski en fazla olan personelimize yönelik olarak “Önce İş Güvenliği” anlayışı ile daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmaya çalışıyoruz. Bizlere eğitim konusunda desteğini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.