Tarım işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı: 15 yaralı

Niğde’de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde M.S. (35) idaresindeki 51 ABJ 479 plakalı minibüs, NevşehirNiğde karayolunda G.T.’nin yönetimindeki 36 FH 398 plakalı traktöre çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada iki araç sürücüsü ve minibüste bulunan Ş.Ç. (28), G.Ç. (33), H.T. (29), H.T. (40) A.A. (38), M.T. (29), H.S. (31), E.G. (31), F.D. (40), H.S. (42), A.E. (39), Y.T. (32) ve G.Ç. (43) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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