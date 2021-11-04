İşçileri taşıyan minibüs, traktöre arkadan çarptı: 15 yaralı

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün traktöre arkadan çarptığı kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde Nevşehir-Niğde kara yolunda meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan M.S. (35) yönetimindeki 51 ABJ 479 plakalı minibüs, G.T. (40) yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerle 13 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-11-04 10:03:07



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