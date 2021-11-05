Niğde’de '9 ülke, 9 şehir 1 Festival' film gösterimi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde’de '9 ülke, 9 şehir 1 Festival' film gösterimi yapıldı

İHA

Niğde’de '9 ülke, 9 şehir 1 Festival' film gösterimi yapıldı

Niğde'de, '9 ülke, 9 şehir, 1 festival' sloganıyla düzenlenen 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali kapsamında 2 filmin gösterimi gerçekleştirildi.
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfının Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin desteğiyle düzenlediği festivalde finale kalan 26 filmden Kırgızistan yapımı 'Meerman' ile Azerbaycan yapımı 'Biz' filmi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde izleyiciyle buluştu. Vali Yılmaz Şimşek, üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunun güzel işlere imza attığını söyledi. Yapılan çalışmaları 4 yıldır yakından izlediklerini belirten Şimşek, "Bu çalışmalar, Türk dünyası adına çok önemli. Her şeyden önce Türk dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde olmasını ve bunun daha da artmasını sağlıyor. Türk Cumhuriyetleri arasındaki özellikle kültürel işbirliğinin de artmasına vesile oluyor. Yapılan çalışmalar da tüm dünyaya sunuluyor ve bunların Türk kültürünün tanıtılmasında çok büyük faydaları oluyor" ifadelerini kullandı. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir de Türk dünyasının kültürünü, sanatını dile getirdikleri bir organizasyonun içinde olduklarını söyledi. Türk dünyasının Doğu Türkistan'dan Avrupa'nın içlerine kadar geniş coğrafyaya yayılan bir ailenin yaşadığı yer olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti;
"Amacımız, bu ailenin kültürünü, sanatını filmle belgeselle anlatıp kendi akrabalarımıza sunmak, akabinde ortaya çıkan değeri dünyaya aktarmak. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, bu maksatla yaptığımız bir etkinlik. Bunda kısmen başarılı olduk. Şu anda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi başta olmak üzere 13 üniversite proje ortağımız. 9 ülkede gösterim yapıyoruz. Devletimizin çok müstesna kurumları çeşitli destekler veriyor. Bundan sonraki hedefimiz, 2022 yılında, Türk dünyasının 'Oscar'larını ortaya çıkarabilmek, uzun metrajlı filmlerin de yer aldığı bir festival yapmak."
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise festivalin paydaşı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından izlenen 2 film, beğeni topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İşçileri taşıyan minibüs, traktöre arkadan çarptı: 15 yaralı
YEREL HABERLER İşçileri taşıyan minibüs, traktöre arkadan çarptı: 15 ...
Tarım işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı: 15 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı: ...
JASAT hırsızlara nefes aldırmıyor
YEREL HABERLER JASAT hırsızlara nefes aldırmıyor
'Medeniyetlerin yaşatıldığı şehir Niğde' resim yarışması ödülleri verildi
YEREL HABERLER 'Medeniyetlerin yaşatıldığı şehir Niğde' resim ...
Niğde İtfaiyesi personeline eğitim verildi
YEREL HABERLER Niğde İtfaiyesi personeline eğitim verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.