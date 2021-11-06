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Antika ürünlerin bakımını yapıp satıyor Antikacı Rıdvan Ceylan: "Atalarımızın, ecdadımızın el yapımı eşyalarını yeni nesile göstermek tek amacımız"

İHA

Antika ürünlerin bakımını yapıp satıyor Antikacı Rıdvan Ceylan: "Atalarımızın, ecdadımızın el yapımı eşyalarını yeni nesile göstermek tek amacımız"

Niğde’de antikacılık yapan Rıdvan Ceylan, son yıllarda antika malzemelere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, geri dönüşümle kültüre ve tarihe sahip çıktıklarını söyledi.
Antikalar nedeniyle hem para kazandıklarını hem de eşyaların gelecek nesillere aktarımını sağladıklarını belirten Antikacı Rıdvan Ceylan, "Antikacılık çok güzel bir meslek, çok güzel bir hobi. Atalarımızın, ecdadımızın el ile yapımı eşyaları yeni nesile göstermek tek amacımız. Antikacılık büyük sevgi isteyen güzel bir hobi güzel bir meslek. Eskiyi canlandırıyoruz, yaşatıyoruz. Eski radyo, eski karyola, saatler, şamdanlar var. Arızalı olanları tamir ediyoruz satışa sunuyoruz. Bizlere çok güzel bir nostalji yaşatıyor çünkü tarihi anlatıyor. Biz tamir bakımı, alım satımını yapıyoruz. Eski bir dolma tüfeğimiz var görsel olarak evin duvarına asılı çok güzel bir görüntü oluşturuyor" dedi.
Farklı şehirlerden antika ürünler satın aldıklarını da ifade eden Ceylan, "Antikacılık mesleğini çok seviyoruz. Farklı illere pazarlara gidiyoruz. Oralarda antika ürünleri satın alıyoruz. Satışını yaparak ekmek parası kazanıyoruz. Tarihi biliyoruz. Osmanlıca, Ermenice, Rumca olan malzemeleri biliyoruz. Kitap evrak gibi malzemeleri de gerekli yerlere kütüphanelere, müzelere de veriyoruz" diye konuştu.

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