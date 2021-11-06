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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Niğde Gastronomi Evi” Projesi İmzalandı

İHA

“Niğde Gastronomi Evi” Projesi İmzalandı

Niğde Belediyesi’nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında başvurduğu ‘Niğde Gastronomi Evi’ projesi Bakanlık tarafından onaylanarak destek almaya hak kazandı. Proje destek sözleşmesi Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol’un katılımıyla imzalandı.
Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) koordinasyonunda hazırlanan projenin Toplam bütçesi 2.266.794,00 TL’dir. Proje ile Niğde” de ikamet eden, 2540 yaş arası, Niğde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan destek alan sosyal hayatında dezavantajlı durumda olan 40 kadına mesleki eğitimler verilerek 20 kadının Niğde Belediyesi tarafından istihdam edilmeleri sağlanacaktır. İstihdam edilen kişiler kullanım hakkı ve mülkiyeti Niğde Belediyesine ait olan tarihi ve tescilli yapı Kadıoğlu Konağı’nda Niğde’nin yöresel mutfağında yer alan yemekleri (coğrafi işarete sahip olan söğürme, ayva boranası vb.) Hazırlayarak satışa sunulmasını sağlayacaktır. Diğer 20 kadından 10’u yörede üretilen diğer ürünleri (Salça, erişte, reçel vb.) gıda kontrolörü denetiminde hazırlayarak proje kapsamında oluşturulacak Niğde Gastronomi Evi ve kentin farklı noktalarında satışa sunacak, 10 kadın ise aldıkları eğitimler sonucunda kentte yemek üretimi alanında faaliyet gösteren ve proje kapsamında istihdam taahhüdünde bulunan işletmelerde çalışmaya başlayacaktır. Ayrıca proje kapsamında üretilen ürünlerin kurulacak olan eticaret portalı ile ulusal düzeyde dağıtımının sağlanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında yöresel yemeklerden birkaçına da coğrafi işaret alınması için gerekli çalışmalar yapılacak.

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