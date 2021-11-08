Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

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Niğde’de kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ulukışla İlçesi Ünlüyaka Köyünde mahsur kalan 4 keçiyi 3 gündür kurtaramayan Yüksel Demir, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Niğde AFAD ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri mahsur kalan keçiyi kurtararak sahibi Yüksel Demir’e teslim etti.

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