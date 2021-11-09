Kayserili özel öğrencilerden Ömer Halisdemir’e dua

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserili özel öğrencilerden Ömer Halisdemir’e dua

İHA

Kayserili özel öğrencilerden Ömer Halisdemir’e dua

Kayseri İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, 'Kiminin Duası' projesi kapsamında 15 Temmuz kahramanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.
15 Temmuz kahramanının Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrine gelen 46 öğrenci, burada dua etti, okunan Kur'anı Kerim'i dinledi. İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Hüseyin Bozlak, öğrencilerinin askerlik yapamayan özel öğrenciler olduğunu belirterek; "Biz de vatanımızın bir cephesinde dualarımızla var olduğumuzu göstermek istedik" dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte 'Kiminin Duası' isimli bir proje yaptıklarını ifade eden Bozlak; “Proje kapsamında, Kayseri, Çanakkale ve İstanbul'daki 15 Temmuz şehitliklerini ziyaret ettik. Bugün de şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrindeyiz. Hem şehidimizin ailesiyle tanışıp teşekkür etmek hem de projemizin farkındalığını ortaya koymak istedik. Öğrencilerimizle, vatanın bölünmez bütünlüğüne katkı sağlamak istiyoruz, bizim öğrencilerimiz askerlik yapamayan özel öğrenciler. Biz de vatanımızın bir cephesinde dualarımızla var olduğumuzu göstermek istedik" diye konuştu. Okul Müdürü Osman Morsümbül ise ziyaretten dolayı öğrencilerin çok heyecanlandığını ve duygulandığını kaydederek şöyle konuştu;
“Öğrencilerimiz ziyaretten dolayı çok heyecanlandılar. Bazı öğrencilerimiz ağladı. Projeyle milli ve manevi duyguları öğrencilere kazandırmak istiyoruz. Geçen hafta Çanakkale ve İstanbul gezilerimiz oldu, bugün burada ziyaretteyiz. Vatan, millet, devlet ve şehit aşkını öğrencilerimize yaparak ve yaşayarak kazandırdığımıza inanıyoruz. Şehidimize, 'yerinde rahat uyu' diyoruz. Çünkü bizler yeni Ömer Halisdemir'leri yetiştiriyoruz."
Ziyarette; 15 Temmuz Kahramanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir’e öğrenciler tarafından yapılan tespih hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
Niğde Belediyesi saat kulesini tamir ettiriyor
YEREL HABERLER Niğde Belediyesi saat kulesini tamir ettiriyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.