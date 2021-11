Niğde’de 5 bin 500 fidan toprakla buluştu

Niğde’de “Geleceğe Nefes Dünya'ya Nefes” Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 5 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Nihat Özkök ve diğer protokol üyeleri, Sazlıca Beldesi yakınlarında bulunan alana, öğrenciler, sporcular, vatandaşlarla 2 bin 500 fidan dikti. Vali Yılmaz Şimşek, Niğde’nin yüzde 8 olan orman varlığını yüzde 10’a çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek, herkesi 1 fidan dikmeye davet etti .

İl genelinde Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 5 bin 500 fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Vali Şimşek, "Fidan dikerek, iklim değişikliği ve erozyonun önüne geçmek ve biyolojik çeşitliğimizi artırmayı, bozulan toprak, su ve hava dengesini yeniden tesis etmeyi hedefliyoruz. Ülkemizdeki ağaçlandırma çalışmalarının çok güzel devam ediyor. Son 20 yılda 5 milyar 500 bin ağaç dikildi. Ülkedeki ağaç varlığının yüzde 29,4'e ulaştı. Ülkemizin genel hedefi, dikilen fidan sayısını 7 milyara ulaştırmak ve orman varlığını da yüzde 30'lara çıkarmak. İlimizde de orman varlığımızı yüzde 8'lerden 10'lara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, "Belediye olarak sadece Milli Ağaçlandırma Gününde değil her zaman fidan dikiyoruz. Yeşil bir Niğde için çalışıyoruz. Yeşillendirme, ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. 24 Kasım’da her öğretmen adına bir fidan dikiyoruz. Biz belediye olarak her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bundan sonrada buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan, Niğde Orman İşletme Müdürlüğü, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda vatandaşlara ücretsiz yaklaşık 2 bin ceviz, badem ve çam fidanları dağıttı.

