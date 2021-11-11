Tarlalarındaki trafolara bakımı yapan 2 çiftçi akıma kapılıp öldü



Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de tarlalarındaki trafolarına bakım yapan 2 çiftçi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Yıldıztepe yolu üzerinde bulunan bir tarlada kış sezonu öncesi sulama için kullanılan elektrik trafosunda bakım yapan Yücel Öcal (30), akıma kapıldı. Öcal olay yerinde hayatı kaybetti. Yeşilgölcük mevkisindeki olayda da tarlasına gelen Murat Akkoç (37) trafoyu bakım yaptırmak için sökmeye başladı. Ancak Akkoç da akıma kapılarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2021-11-11 16:47:41



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