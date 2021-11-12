Niğde'de AFAD'ın yaptığı tatbikat gerçeği aratmadı Depremde yakınlarını bulamayan vatandaşlar senaryoya kendini kaptırdı

Niğde'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında düzenlenen "Yerel Düzey Saha Tatbikatı" gerçeğini aratmadı.

Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyündeki deprem tatbikatına, Niğde İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türk Kızılayı, sivil toplum kuruluşları, sağlık ekipleri, AFAD gönüllüleri, Niğde Belediyesi itfaiye ekibi, çeşitli kuruluşlar ile polis ve jandarma ekipleri katıldı.

Senaryo gereği AFAD ekiplerine, merkez üssü Kaynarca köyü olan 5,1 büyüklüğündeki depremde, okul, lojman ve evlerde göçük meydana geldiği ve enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ihbarı yapıldı. Olası afet bölgesine sevk edilen çok sayıda ekip, göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için saniyelerle yarıştı. Yaralılar, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Vali Yardımcısı Doğukan Mızrak, Türkiye Afet Müdahale Planının amacının afet öncesi ve sonrasında hazırlık ve müdahale eylemlerinin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi sağlamak olduğunu söyleyerek, "TAMP'ın öncelikleri arasında canlıların hayatının kurtarılması yer almaktadır. Akabinde hayatın, durağan faaliyetlerin devamlılığını sağlamak önceliklerimiz arasında. Yine afet sonrasında ekonomik ve sosyal düzeni yerine getirmek ve kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Ülkemizin de deprem kuşağında yer alıyor, sık sık afetlere maruz kaldığını biliyoruz. Geçen yıl Obruk köyümüzde yaşadığımız deprem de örnek olarak gösterebiliriz. Bu amaçla AFAD İl Müdürlüğü ekiplerimizce güzel bir tatbikat gerçekleştirdik. emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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