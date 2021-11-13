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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Belediyesi’nde 'Halk Günleri'

İHA

Niğde Belediyesi’nde 'Halk Günleri'

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gerçekleştirdiği halk gününde vatandaşlarla yüz yüze görüşmeyi sürdürüyor. Başkan Özdemir ile görüşmek isteyen Niğdeliler direk başkanlık makamına girebiliyor.
Her hafta gerçekleştirilen halk gününde vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını, istek ve taleplerini dinleyen Başkan Özdemir vatandaşların isteklerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasını sağlıyor. “Bu buluşmalarımızda vatandaşlarımızın istek ve görüşlerinin yanı sıra sorunlarını dinliyor, hasbihal ediyoruz” diyen Başkan Özdemir açıklamasında; “Belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşlarımızla her zaman iç içe olmayı, onların sıkıntılarını onlardan dinlemeyi ve uygun çözümler üretmeyi kendimize düstur edindik. Şehrimizi ortak akılla, vatandaşlarımızın katılımıyla yönetmek istiyoruz. Bizim için halk günleri, vatandaşların sıkıntılarını bizzat kendilerinden dinleyerek, sorunlarına çözüm üretmek adına önemli buluşmalardır. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Karşımıza çıkan meseleleri imkanlarımız ölçüsünde gidermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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