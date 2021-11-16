Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine AdanaNiğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, 1 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

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