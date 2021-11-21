Her yerde aranıyordu Niğde’de yakalandı

Niğde’de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcısı polis ekipleri tarafından yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri; titiz çalışma sonucunda her yerde aranan ve 'uyuşturucu ticareti' yapmaktan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A’nın bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler eve düzenlediği operasyonda O.A’yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından O.A, Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.