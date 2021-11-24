Cinayet şüphelisi iki kardeş tutuklandı baba serbest kaldı (2)

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İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI

Niğde Ata Sanayi Sitesi'nde Gökay Kaplan'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan D.Ş. ve kardeşi A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, babaları İ.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-11-24 03:44:18



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