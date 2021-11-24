Cinayet şüphelisi iki kardeş tutuklandı baba serbest kaldı (2)

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI
Niğde Ata Sanayi Sitesi'nde Gökay Kaplan'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan D.Ş. ve kardeşi A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, babaları İ.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-11-24 03:44:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.