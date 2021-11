Niğde’de Öğretmenler Günü kutlandı

Niğde'de 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programa Kültür Merkezi'nde devam edildi. Burada aday öğretmenler Türk Bayrağına el basarak yemin etti, emekli olan öğretmenlere de çiçek ve hediye verildi. 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi öğrencileri programda müzik dinletisi sunarken halk oyunları gösterisi de yapıldı. Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, eğitim camiasının her koşulda öğrencilere ulaşmanın, onları eğitimden geri bırakmamanın gayreti içerisinde olduğunu belirterek; “Öğrencilerimizin hastalanması veya sınıfların karantinaya alınması durumlarında gösterdiğiniz fedakarlıktan ötürü şükranlarımı sunuyorum. Her ne koşulda olursa olsun tüm eğitim camiamız yavrularımıza ulaşmanın, onları eğitimden geri bırakmamanın gayreti içerisindedir. Bu durum öğretmenlerin mesleklerini icra ederken bir 'iş' anlayışından öte, özveri ve fedakârlık içinde hizmet aşkı ile görev yaptıklarının ispatıdır. Bu vesileyle böyle bir camianın üyesi olmaktan da gurur duyduğumu da ifade etmek isterim. Gazi Mustafa Kemal’in 'Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır!' sözünden hareketle çocuklarımıza her şeyden önce vatan ve millet sevgisi aşılamalıyız. Yaşanacak tüm zorluklara yerli ve milli çözümler üretebilecek şekilde yetiştirdiğimiz gençlerimizle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabiliriz. Nesillerimizi yaşayacakları çağa hükmedebilecekleri gerekli bilgiyle donatırken aynı zamanda adaletten ayrılmayan erdemli bireyler olarak da yetiştirmek zorundayız. Gelişen teknoloji ile öğretmenlerimiz de kendilerini sürekli yenilemek ve geliştirmek durumundadır” dedi.

Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, kurum müdürleri ile öğretmenler katıldı.

