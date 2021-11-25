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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadına yönelik şiddetle mücadele günü için klip hazırladılar

İHA

Kadına yönelik şiddetle mücadele günü için klip hazırladılar

Niğde’de '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla kadınlara gül ve broşür dağıtıldı. Kentte ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise farkındalık amaçlı klip hazırladı.
İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadın ve Demokrasi Vakfı Niğde Temsilciliği , Şadırvan Park'ta stant açarak, KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Açılan stantları Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ziyaret etti. Vali Şimşek, şiddete maruz kalsın gerekse kalmasın tüm kadınlarım KADES uygulamasını indirmesi gerektiğini söyledi. Bu tür etkinliklerle kadına karşı şiddetle mücadele etmek ve bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Vali Şimşek; “Kadına şiddetin bireysel değil toplumu ilgilendiren bir konudur. Toplum olarak bu konuda topyekun mücadele ettiğimizde ve duruşumuzu güçlü bir şekilde sergilediğimizde kadına karşı şiddeti en aza indirebiliriz, kadın cinayetlerini sıfırlayabiliriz. Burada ayrıca KADES uygulaması tanıtıyoruz. Bu aplikasyonu gerek şiddete maruz kalsın gerekse kalmasın tüm kadınlarımızın indirmesini istiyoruz. Şiddete maruz kaldıklarında veya şiddete maruz kalan birisini gördükleri zaman bu aplikasyonu kullanarak kollu güçlerimizden yardım isteyebilirler" dedi.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de; "Kadına karşı şiddet sözünün bile olması abesle iştigal. Bunun farkındalığıyla ilgili çalışmalar başlatıldı. Bundan sonra devam edecek. Biz de kadın dostu bir belediye olmaya çalışıyoruz. Her zaman kadınlarımızın yanında olmaya çalışacağız” diye konuştu.

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