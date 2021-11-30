Kum fırtınası nedeniyle yol trafiğe kapandı, araçlar kaza yaptı Kazalarda 7 kişi yaralandı

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Niğde’de etkili olan rüzgar sonrası başlayan kum fırtınası nedeniyle kazalar meydana geldi. Kazalarda 7 kişi yaralandı.

Niğde Valiliği yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle Bor Zengen ile Çukurkuyu karayolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldığını açıkladı. Valilik, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarılarda bulundu.

Bölgede AFAD, sağlık ve polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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