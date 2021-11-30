Niğde Belediyesi Kışa Hazır

Niğde Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı. Belediye ekipleri, meydana gelebilecek yoğun yağışlar ve soğuk hava koşullarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamlayıp, kış öncesi tüm araçları bakıma alarak, gerekli tüm ihtiyaçları ise hazır hale getirdi.

Kış aylarının getireceği problemleri önlemek amacıyla gerekli hazırlıkları tamamlayıp ekipmanlarını güçlendiren Niğde Belediyesi olası kar ve buzlanma için de gerekli tuz ve solüsyon stokunu oluşturuldu.

Yapılan çalışmalarla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Niğde Belediyesi olarak tüm birimlerimiz, araç ve ekipmanlarımız ve personelimizle 20212022 yılı kış sezonuna hazırız. Kış şartlarında sizlere en güzel hizmeti vermek için gerekli çalışmaları tamamladık. Tüm birimlerimiz koordinasyon içinde üstüne düşen vazifeyi yapmaya hazır, örneğin; Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerimiz karda yol ve kaldırımları açarken, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz zarar gören ağaçlara ve parklara müdahale edecek. 7/24 esasına göre çalışan ekiplerimiz hayatın aksamaması için görevi başında olacak. Ben ve arkadaşlarım, Niğdeli hemşerilerimizin hizmetinde olacağız. Hemşerilerimizin kışı daha rahat geçirmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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