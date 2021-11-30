Niğde'de kum fırtınası; 2 yol trafiğe kapatıldı (2)

BAŞINA ÇANAK ANTEN DÜŞTÜ
Niğde'de kuvvetli rüzgar, kent merkezinde de etkili oldu. Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. İstasyon Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişinin başına ise çanak anten düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi açıklanmayan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.
Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI-Adnan ÇELEBİ
2021-11-30 16:34:37
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