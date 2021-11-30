Kafasına çanak anten düşen adam yaralandı

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Niğde’de rüzgarın uçurduğu çanak anten, bir vatandaşın kafasına düştü.

Edinilen bilgilere göre, Merkez İstasyon Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen bir adamın üzerine, rüzgarın uçurduğu çanak anten düştü. Çevrede bulunan vatandaşların yardımına koştuğu adam, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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