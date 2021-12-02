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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerden Pandemi konulu resim sergisi

İHA

Öğrencilerden Pandemi konulu resim sergisi

Niğde Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Pandemi konulu resim sergisi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Şadırvan Park'ta açılan sergide yer alan resimler ve minik konser beğeni topladı.
Niğde İl Milli Müdürü Halil İbrahim Yaşar, görsel sanatlar bölümü öğrencilerinin Covid19 ile ilgili halkı bilinçlendirmek amacıyla yaptıkları resimlerin sergilendiğini söyledi. Yaşar, öğrencilerin resimlerle pandemide farkındalık oluşturmak istediğini belirterek; "Buradaki amacımız ilimizdeki ve ülkemizdeki Covid19 ile ilgili alınacak tedbirleri anlatmaktır. Resimlere baktığımızda aşıdan tutun maske, mesafe ve hijyenle ilgili tüm yapılması gerekler resmedildi. Bu tedbirleri anlatarak ilimizdeki ve ülkemizdeki vaka sayısını azaltarak öğrencilerimizin yüz yüze eğitimini devam etmelerini sağlamaktır. Geçen yıl olduğu gibi uzaktan eğitime geçmek istemiyoruz” dedi.

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