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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelliler Günü etkinliklerle kutlandı

İHA

Engelliler Günü etkinliklerle kutlandı

Niğde'de 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ile engelli öğrenciler ve aileleri katıldı. Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, Niğde'de yaklaşık yüzde 10 engelli nüfusunun bulunduğunu söyledi. Baykara, "Bu tür gün ve haftalarda amaç, engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, onların yaşadıklarını bir nebze olsun hissetmek ve onlara doğayı, yaşam ortamını şekillendirmektir. Ülkemizde son 25 yıldır, engellilik alanında çok güzel atılımlar ve çalışmalar mevcut. Biz bunları dönüşüm ve devrim niteliğinde çalışmalar olarak ifade ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerinin engelli öğrencileri tarafından şarkılar söylendi, şiir okundu, sema ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

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