Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Emekli zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ulukışla D805 karayolu Kolsuz rampasında Ali U. yönetimindeki 51 AY 483 plakalı otomobil, Musa A’nın kullandığı 51 ABF 427 plakalı araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Ali U., Musa A. ve M.Ö., M. K.ve K.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.