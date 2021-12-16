Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Emekli zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerinde, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 22.98 gram metamfetamin, 1.54 gram kannabinoid ve 19.28 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.