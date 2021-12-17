Niğde polisi uygulamalarında 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kişilere ve mala karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında 115 Aralık tarihleri arasında uygulama yaptı. Yapılan uygulamada; 10 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 2 bıçak, balta, satır, muşta, kelepçe ve 92 fişek ele geçirildi.
Yakalanan 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.