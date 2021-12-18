Bakan Ersoy: Niğde, 12 ay sürdürülebilir turizmin yapılabileceği alan olabilir



Ali KADIAdnan ÇELEBİ/ NİĞDE, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunduğu Niğde'de, "Yapacaklarımızla birlikte inşallah yabancı turist anlamında da değerli destinasyon haline gelecek, diye düşünüyorum. Bunlarla birlikte kalıcı, 12 ay sürdürülebilir turizmin yapılabileceği bir alan olabilir. Hem kış turizmine hitap eden hem yazın yabancı turiste hitap eden çok noktası var" dedi.

Kentte ilk olarak Niğde Valiliği'ni ardından Niğde Belediyesi ve AK Parti Niğde İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Niğde Kalesi, Rum Kilisesi ve Müze'de incelemelerde bulundu. Niğde Müzesi'nde gazetecilere açıklama yapan Bakan Ersoy, "Niğde´nin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, turizmden pasta payını artırabilmesi için neler yapılması gerektiğini hem valiliğimiz hem de başkanımız ve vekillerimizle çalışıyoruz. Ankara otobanının yapılmasıyla Niğde´nin trafiğinde de çok hızlı bir olumlu gelişme oldu. Kapadokya gibi Türkiye´nin sayılı turizm merkezinin hemen yanındaki bitişiğindeki bir yerden bahsediyoruz. Hem güneye olan hat üzerinde hem de İç Anadolu´daki turizm merkezlerinin bitişiğindeki bir bölge. Ankara otobanı ile birlikte trafikle ilgili bir sıkıntısı da kalmadı. Bu bağlamda hem valiliğimiz hem belediyemizin sunduğu projeleri inceledik. Kale bölgesine yapılan çalışma gerçekten başarılı bir çalışma. Orayı hızlandırma kararı aldık. Bakanlığımıza ait yapılar var hem oradaki proje ile ilgili kurum kararlarının hızlandırılması hem bakanlığımıza ait binaların restorasyonu ve projeye uygun bir şekilde işlenmesi konusunda mutabık kaldık. İnşallah projenin hızlı bir şekilde hayata geçmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız" diye konuştu.

'BURALARIN AYAĞA KALDIRILMASI LAZIM'

Niğde´nin birçok noktasında tescilli yapılar ve turizm açısından değerli noktalar olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, "İç Anadolu´ya giden turizm rotasında Niğde´nin de yer alması için buraların da ayağa kaldırılması lazım. Şimdi belediyemizle birlikte turizm master planını hızlı bir şekilde yapacağız. Bu bağlamda bu noktalarında restorasyonu konusunda bakanlığımız bir çalışma başlatacak. Birkaç yıl içinde pandemiye rağmen otobanın da hayata geçmesiyle birlikte özellikle iç turizm konusunda ciddi trafik almış. Aslında Niğde´nin yolcu geçişlerinde ciddi artışlar oluşmuş. Bu yapacaklarımızla birlikte inşallah yabancı turist anlamında da değerli bir destinasyon haline gelecek, diye düşünüyorum. Zaten üniversite var, öğrenci açısından doğal bir trafiği var bölgenin. Bunlarla birlikte kalıcı 12 ay sürdürülebilir turizmin yapılabileceği bir alan olabilir. Hem kış turizmine hitap eden hem yazın yabancı turiste hitap eden çok noktası var. Hepsini birleştirdiğinde bir değer elde ederiz, diye düşünüyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADIAdnan ÇELEBİ

2021-12-18 15:09:40



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