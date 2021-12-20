Niğde’de buzlanan yolda otomobil takla attı: 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, NiğdeAdana Otobanı Göbekli Dağ yakınlarında A.G. yönetimindeki 34 RB 5492 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.