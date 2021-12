İRAP Lansmanı töreni düzenlendi

Niğde’de afet risklerinin azaltılması amacıyla hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) lansmanı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.



Niğde’de afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını önlemek, afet risk azaltma bilinci oluşturmak ve kaynakların etkili kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanan İRAP lansmanı töreni Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde gerçekleştirildi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek Eylül ayı içerisinde Manavgat’ta meydana gelen orman yangınına destek olmak üzere Niğde’de giden İtfaiye, AFAD ve Kızılay personellerine teşekkür belgesi verildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek; “ Bugün bu toplantımızda ilimizde yaşanabilecek afetleri doğru yönetmek adına afetlerin ilimiz için riskini azaltmak adına sizlerle birlikte önemli bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Afet hayatımızın bir gerçeği, gerek deprem, sel baskını, orman yangını ve çığ düşmesi gibi her zaman hayatımızda tedbir almamız gereken ve karşılaşabileceğimiz bir olgu. Ülkemizin de bir gerçeği Afet, çünkü ülkemizi çok riskli bir coğrafya üzerinde bulunuyor. Özellikle deprem açısından baktığımızda riski bir coğrafyada bulunuyor. Deprem, sel, orman yangını gibi birçok afet riski ilimizde de mevcut. Bunların her an olabileceğini bilerek hareket etmeliyiz. Afet olmadan önce de can ve mal kayıplarını en aza indirmek bizim elimizde. Bu plan bize bu hedefi gösteren bir plan. İlimizin afet yönünden fotoğrafını çeken bir çalışma. Başta belediyelerimiz olmak üzere tüm kurumlarımıza rehberlik edecek bir çalışma. Bu çalışmayı bundan sonra baz alırsak, yaşanacak afetler en az kayıpla atlatılacaktır. İl afet risk azaltma planının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

