Niğde sokak hayvanlarına mama dağıtıldı

Niğde İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.



Niğde kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte doğayı beyaza bürümesi nedeniyle Niğde İl Özel İdaresi bünyesinde bu yıl kurulan ve sokak hayvanlarının rehabilite ve tedavisi yönünde çalışmalarını sürdüren ekipler, sokak hayvanları için doğaya yem ve mama dağıttı.



Yetkililer, yağan karın, doğal yaşamı etkilediğine işaret ederek, sokak hayvanları için bu tür çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Ekipler 131 köyde sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit ederek mama, yem, yiyecek ve su bıraktı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.