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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK: 0 - Vanspor: 1

İHA

TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK: 0 - Vanspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Niğde Anadolu FK, sahasında Van FK’ya 10 yenilerek ligin ilk devresini 6 puanla son sırada tamamladı.

Stat: Niğde Ömer Halisdemir
Hakemler: Burak Akdağ xx, Emin Barlas, xx, Kadir Akıllı xx
Niğde Anadolu FK: Enes Kalyoncu xx, Tuncay Turgay Çağman,xx (Mustafa Kaya dk. 77 x), Adem Doğan xx, Ümit Karaal xx, Tayfun Tatlı xx, Cumhur Yılmaztürk xx (Hüseyin dk. 66 x), Emre Oymak xx (Atalay Gürel dk. 88 ?), Alperen Selvi xx, Polat Abay xx, Ferhat Katipoğlu xx, Yılmaz Can Taşkıran xx (Muhammet Beşir dk. 46 x)
Vanspor FK: Aydın Bağ xx, İlyas Ekiz x, Barış Gök xx, Mete Yıldız xx, İsmet Kavuştu xx, Selim Kayacı xx, Fatih Somuncu xx, Furkan Polat xx, Emrah Tacir xx (Furkan İnce dk. 74 x), Sedat Komi xx (Baran Basut dk. 87 ?) Hamza Küçükköylü xx (Mehmet Ali Yurdakul dk. 90+1 ?)
Gol: Hamza Küçükköylü (dk. 52) (Vanspor FK)
Sarı Kartlar: Fatih Somuncu, İlyas Ekiz, Hamza Küçükköylü, F. İnce (Vanspor FK), Ferhat Katipoğlu, Alperen Selvi Emre Oymak (Niğde Anadolu FK)

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