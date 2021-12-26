Niğde Anadolu FK - Silahtaroğlu Vanspor FK: 0-1

Ali KADI / NİĞDE, (DHA) - STAT: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampus Stadı
HAKEMLER: Burak Akdağ, Emin Barlas, Kadir Akıllı
NİĞDE ANADOLU FK: EnesTuncay (Dk. 77 Mustafa), Adem, Ümit, Tayfun, Cumhur (Dk.66 Hüseyin), Yılmaz (Dk. 46 Muhammet), Emre (Dk. 88 Atalay), Alperen, Polat, Ferhat
SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK: Aydın- Mete, Emrah(Dk. 74 Kubilay ), Fatih, Hamza (Dk. 90 Mehmet Ali) , Selim, Furkan (Dk. 74 Furkan İnce) , İlyas, İsmet, Sedat (Dk. 87 Baran), Barış
SARI KARTLAR: Emre, Alper, Ferhat (Niğde Anadolu FK) Fatih, Hamza, İlyas, Furkan (Silahtaroğlu Vanspor FK)
GOLLER: Dk. 52 Hamza (Silahtaroğlu Vanspor FK) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Niğde Anadolu FK, sahasında Silahtaroğlu Vanspor FK´ya 1 0 yenildi. DHA-Spor Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-12-26 16:08:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.