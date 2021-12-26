Niğde Anadolu FK - Silahtaroğlu Vanspor FK: 0-1

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Ali KADI / NİĞDE, (DHA) - STAT: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampus Stadı

HAKEMLER: Burak Akdağ, Emin Barlas, Kadir Akıllı

NİĞDE ANADOLU FK: EnesTuncay (Dk. 77 Mustafa), Adem, Ümit, Tayfun, Cumhur (Dk.66 Hüseyin), Yılmaz (Dk. 46 Muhammet), Emre (Dk. 88 Atalay), Alperen, Polat, Ferhat

SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK: Aydın- Mete, Emrah(Dk. 74 Kubilay ), Fatih, Hamza (Dk. 90 Mehmet Ali) , Selim, Furkan (Dk. 74 Furkan İnce) , İlyas, İsmet, Sedat (Dk. 87 Baran), Barış

SARI KARTLAR: Emre, Alper, Ferhat (Niğde Anadolu FK) Fatih, Hamza, İlyas, Furkan (Silahtaroğlu Vanspor FK)

GOLLER: Dk. 52 Hamza (Silahtaroğlu Vanspor FK) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Niğde Anadolu FK, sahasında Silahtaroğlu Vanspor FK´ya 1 0 yenildi. DHA-Spor Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-12-26 16:08:31



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