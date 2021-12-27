Niğde’de 4 kilo esrar ele geçirildi

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Niğde’de jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda 4 kilo esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Fesleğen köyünde A.Ç.‘nin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelinin evine yaptığı operasyonda 4 kilo esrar ele geçirdi.

Olayla ilgi A.Ç. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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