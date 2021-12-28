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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Zabıtadan marketlere fiyat denetimi

İHA

Niğde Zabıtadan marketlere fiyat denetimi

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için il genelindeki marketlerde fiyat etiketlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İl genelinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde etiketler kontrol ediliyor ve haksız kazanç sağlanmasının önüne geçiliyor. Gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, temel gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere ürünlerin reyondaki satış fiyatları ile kasadaki satış fiyatlarının karşılaştırılmasını yapıyor. Reyon ve kasa satış fiyatlarında vatandaş aleyhine ihlal yaptığı tespit edilen işletmelere ise cezai işlem uygulanıyor. Fiyat etiketlerinin yanı sıra ürünler son kullanma tarihi ve hijyen yönünden de denetleniyor.
Zabıta Müdürlüğünden alınan bilgiye göre market ve diğer işyerlerinin kontrolleri aralıksız olarak sürdürüleceği ve suistimal varsa tespit edilip cezai işlem uygulanmaya devam edileceği öğrenildi.

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