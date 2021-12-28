Jandarmadan sahte içki operasyonu

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Niğde’de jandarma ekipleri içkili restoranlara düzenledikleri operasyonlarda çok sayıda sahte içki ele geçirdi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesinde bulunan 7 içkili restoranda eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda bazı restoranlarda sahte 7,5 litre rakı, 1 litre şarap, 1,5 litre viski, 1 litre votka ve 17 adet anason kiti ele geçirildi.

Sahte içki ele geçirilen mekana cezai işlem uygulandı.

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