Hükümlülere 7 branşta kurs verecek merkez açıldı

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Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülere 7 branşta eğitim verilecek Şehit Abit Tüber Mesleki Eğitim Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Açılış; Niğde ve 17 ildeki merkezlerden canlı bağlantıyla katılım sağlanarak gerçekleştirildi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, açılış programında yaptığı konuşmada Şehit Abit Tüber Mesleki Eğitim Merkezi’nin 200 kişi kapasiteli ve 11 sınıftan oluştuğunu söyledi. Tarım, gıda, mobilya ve metal gibi 7 branşta eğitim verileceğini ifade eden Yılmaz Şimşek, merkeze, 2009 yılında görevi başında şehit edilen infaz koruma memuru Abit Tüber'in isminin verildiğini kaydetti.

Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Torun, Merkezin Kurucu Müdürü Türker Yavuzer, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç ve davetliler katıldı.

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