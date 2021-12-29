Cephanelik gibi eve jandarma baskını: 1 gözaltı

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de, jandarma ekiplerinin baskın yaptığı evde çok sayıda silah ve malzemeleri ile mermi ele geçilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesine bağlı Tepeköy'de oturan D.N.'nin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin eve yaptığı operasyonda 9 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 7 av tüfeği mekanizması, bu tüfeklere ait 6 namlu, 17 tabanca şarjörü, 2 çift kırma av tüfeği kasası ile 1 torna makinesi, 5 tüfek kabzası, 5 ağzı açık namlu, yaklaşık 1000 adet çeşitli silahlara ait yay ve tetik tertibatı, 5 tüfek dipçiği, 2 el kundağı, 60 tüfek fişeği, 1 tane uzun namlulu tüfek, 500 muhtelif tabanca mermisi, 1 define arama dedektörü ve suçtan elde edilen 4 bin TL ele geçirildi. D.N. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-12-29 11:50:03
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