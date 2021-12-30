Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yem bulmakta güçlük çeken hayvanlar için doğaya mama bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soğuk havalarda yem bulmakta güçlük çeken hayvanlar için doğaya mama bıraktı. Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığınca; olumsuz ve soğuk hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken il ve ilçelerinde bulunan sahipsiz sokak hayvanları için temin edilen mamalar ile besleme yapıldı.

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