Niğde’de yılbaşında bin 643 güvenlik personeli görev yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde’de yılbaşında bin 643 güvenlik personeli görev yapacak

İHA

Niğde’de yılbaşında bin 643 güvenlik personeli görev yapacak

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kentte yılbaşı için alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla bin 643 güvenlik personelinin görev yapacağını açıkladı.

Yılbaşı öncesi ve sonrası 4 gün sürecek yılbaşı tedbirleri kapsamında covid19 tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin alınması gereken önlemleri değerlendiren Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, “Vatandaşlarımızın yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla 692 emniyet, 951 jandarma olmak üzere toplam bin 643 personelimiz görev yapacak” dedi.

Tedbirlerin 30 Aralık Perşembe gününden 3 Ocak Pazartesi sabahına kadar devam edeceğini ifade eden Vali Şimşek, “Genel güvenlik ve asayişin temini açısından halkımızın yoğun olduğu yerler göz önünde bulundurularak (terminal, gar, eğlence mekânları, Alışveriş yerleri vb. alanlar, meydan) ile Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamındaki genelgelere uyulup uyulmadığına yönelik ilimizde planlanan emniyet tedbirleri çerçevesinde 692 emniyet, 951 jandarma olmak üzere toplam bin 643 personelimiz görev yapacak. Belirlenen noktalarda şok uygulama planlaması da yapılarak yaya devriye ve motorize devriye olmak üzere toplam 118 ekip ve 692 emniyet personelimizin görevlendirilmesi yapılmıştır. Yine İl merkezine bağlı köy ve kasabalar ile ilçelerimizde ise 951 jandarma personelimiz vatandaşlarımızın yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmeleri sağlamak üzere görev alacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçak kazı yapılan Niğde Kalesi'nde çöken bölge ziyarete kapatıldı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapılan Niğde Kalesi'nde çöken bölge ...
Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
Definecilerin kazdığı tünele düşen kadın: "Kaleyi gezmeye geldik, bir anda düştüm"
YEREL HABERLER Definecilerin kazdığı tünele düşen kadın: "Kaleyi ...
Kalede gezerken kaçak kazı yapan definecilerin açtığı tünele düştü
YEREL HABERLER Kalede gezerken kaçak kazı yapan definecilerin açtığı ...
Niğde’de film gibi olay: Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü Tarihi Niğde Kalesi’ni gezen bir kadın, tünel açan definecilerin üzerine düştü
YEREL HABERLER Niğde’de film gibi olay: Kaleyi gezen kadın ...
Kalede gezerken kaçak kazı yapan definecilerin açtığı tünele düştü
YEREL HABERLER Kalede gezerken kaçak kazı yapan definecilerin açtığı ...
Kalede gezerken kaçak kazı yapan definecilerin açtığı tünele düştü
YEREL HABERLER Kalede gezerken kaçak kazı yapan definecilerin açtığı ...
Kalede gezerken kaçak kazı yapan definecilerin açtığı tünele düştü
YEREL HABERLER Kalede gezerken kaçak kazı yapan definecilerin açtığı ...
Cephanelik gibi eve jandarma baskını: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Cephanelik gibi eve jandarma baskını: 1 gözaltı
Operasyon yapılan evden cephane çıktı Aranan evde çok sayıda silah ve silah parçası bulundu
YEREL HABERLER Operasyon yapılan evden cephane çıktı Aranan evde çok ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.