Hırsızlar JASAT’tan kaçamadı

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Niğde’de 8 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, Merkez Edikli ve Konaklı Beldelerinde 11 Aralık 30 Aralık 2021 tarihleri arasında meydana gelen 8 adet kablo hırsızlığı ile bağ bahçe ve tarladan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Jandarma Dedektifleri (JASAT ) tarafından yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 3 şüpheli yakalandı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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