Otomobili çalıp, yaktı

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de, çaldığı otomobili yakan H.O., polis tarafından yakalandı.
Olay, dün gece saatlerinde Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin yandığını görenler, polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Araç sahibi E.K.'ye ulaşan polis, otomobilin çalındığını tespit etti. Otomobili çalıp yaktıktan sonra kaçan kişinin H.O. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Alkollü olduğu öğrenilen H.O., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2022-01-02 13:22:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.