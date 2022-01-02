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10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı

DHA

10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı


Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de koşarken düşen 10 yaşındaki Suriyeli İsa Nasır'ın yüzüne, beton bloktaki demir saplandı. 
Halepli İsa Nasır, arkadaşlarıyla birlikte Hudavet Hatun Parkı'nda oynarken evlerine doğru koşmaya başladı. Duvarın üzerinde dengesini kaybeden İsa, bahçeye düştü. Düştüğü yerde bulunan beton bloktaki demir, İsa'nın yüzüne saplandı. Acı içerisinde kıvranan çocuğun yüzüne saplanan demiri görenler hemen sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi.
Niğde Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, İsa´nın yüzüne saplanan demiri elektrikli testere ile keserek onu demir bloktan kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İsa, ameliyata alındı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2022-01-02 18:06:47

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