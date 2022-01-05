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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde’de ’Göç ve Uyum’ konulu toplantı yapıldı

İHA

Niğde’de ’Göç ve Uyum’ konulu toplantı yapıldı

Niğde İl Göç İdaresi Koordinatörlüğünde Avrupa Birliği Uyum Buluşmaları Çerçevesinde ’Niğde’de Göç ve Uyum’ konulu toplantı gerçekleştirildi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Suriye başta olmak üzere Afganistan, Irak ve Afrika ülkelerinden ülkemize doğru yaşanan göç hareketleri sonrasında sosyal uyumun sağlanması noktasında yapılan çalışmaların önemli olduğunu söyledi. Vali Şimşek açıklamasında; “Tarihten günümüze insanoğlunun olduğu her yerde ’göç’ olgusu var olmuştur. Özellikle kendi tarihimize baktığımızda göç etmek dilimizde, kültürümüzde, geleneklerimizde hep yer bulmuştur. Bugüne geldiğimizde ise ülkemiz, bulunduğu jeopolitik konum, komşu ülkelerde yaşanan savaşlar, siyasi istikrarsızlar ve başlıca olumsuzluklar nedeni ile yoğun bir şekilde göç almıştır. Özellikle 15 Mart 2011 yılında Suriye’nin güneyinde bulunan Dera ilinde bir grup gencin düzenlediği rejim karşıtı barışçıl gösterilerle başlayan iç savaş sonrası yaşanan çatışmalardan dolayı ülkesini, vatanını, toprağını, ailesini, annesini, babasını belki evladını terk etmek durumunda kalanlar, kardeşleri olarak bildikleri bizlere sığındılar. Tabi bu süreçte geçmişten buyana mazlum ve mağdurlara sahip çıkmış bir ecdadın temsilcileri olarak dün olduğu gibi bugün de bize sığınanlara kucak açtık. Suriye başta olmak üzere Afganistan, ırak ve Afrika ülkelerinden ülkemize doğru yaşanan göç hareketleri sonrasında sosyal uyumun sağlanması noktasında yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum. Bundan dolayı başta kamu kurumlarımız olmak üzere STK’larımız ve Niğdeli vatandaşlarımız, ilimizde bulunan misafirlerimize olabildiğince ilgi göstermeye, onların sorunlarının çözümüne yardımcı olmaya çalıştık. Ve bu doğrultuda çalışmalarımız devam etmektedir. Sosyal uyum, misafirlerimizin bulunduğu yerlerde kendisini rahat ve huzurlu hissetmesi, temel insani ihtiyaçlarını insan onuruna yakışır bir şekilde karşılayabilmesi, göçmen ve ev sahibi toplum arasında birlikte yaşama kültürünün gelişmesi, uyumun ahenkli bir şekilde toplumsal yaşamın akışını sağlanması, sosyal istikrarın hem sağlanması hem de teminat altına alınması açısından son derecede önemlidir. Tabi ki; uyum tek taraflı bir konu değil, hem ev sahibi için, hem de misafir için ortak bir paydadır. Bunun hemen kısa sürede gerçekleşecek bir şey olmadığının da farkındayız. Emek ister, sabır ister, en önemlisi de hoşgörü ister. Fakat görüyoruz ki; biz Niğde’de bu konuda iyi bir noktadayız. Memnuniyetle görüyoruz ki bugüne kadar uyum ve kaynaşma noktasında bir sıkıntı yaşanmadı. Ümit ediyorum ki; zaman içerisinde bu uyum daha da gelişecek, ilimizdeki konuklarımız, hukuk sistemimizi, eğitimimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi öğrenecekler. Hem bizim etki ve katkılarımızla hem de misafirlerimizin etki ve katkıları ile gelişecek” dedi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleşen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Nihat Özkök, kurum müdürleri ve mülteci temsilcileri katıldı.

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