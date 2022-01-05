İnşaat önünde erkek cesedi bulundu



Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de, Ahmet İnci'nin (25) cansız bedeni, inşaat halindeki binanın önünde bulundu. Vücudunda darp ve yara izi olmayan İnci, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

İlhanlı Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın önünde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yerde yatan Ahmet İnci'nin öldüğünü belirledi. Vücudunda darp ve yara izi olmayan İnci'nin ölüm nedeninin tespiti için cesedi otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-01-05 18:01:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.