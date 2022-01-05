İnşaatta ölü bulunan şahsın kimliği belirlendi

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Niğde’de bir inşaatın önünde cansız bedeni bulunan şahsın kimliği belirlendi.



İlhanlı Mahallesi'nde inşaat halinde bulunan binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören mahalle sakini durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Ölen şahsın Ahmet İnci (25) olduğu belirlenirken cansız bedeni ise incelemelerin ardından Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi morguna kaldırıldı. Ahmet İnci'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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