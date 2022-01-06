Kültür Bakanlığından Niğde Belediyesi'ne destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kültür Bakanlığından Niğde Belediyesi'ne destek

İHA

Kültür Bakanlığından Niğde Belediyesi'ne destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kale ve Çevresi Kentsel Yenileme ve Koruma Projesi ve diğer kültürel projelerle ilgili görüştüğü bakandan tam destek aldı.
Geçtiğimiz günlerde Niğde’ye gelen ve Kale ve Çevresi Kentsel Yenileme ve Koruma Projesini yerinde inceleyen Bakan Ersoy; “Kale bölgesine yapılan çalışma gerçekten başarılı bir çalışma. Biz orayı hızlandırma kararı aldık. Bakanlığımıza ait yapılar var, hem oradaki proje ile ilgili kurum kararlarının hızlandırılması hem de bakanlığımıza ait binaların restorasyonu ve projeye uygun bir şekilde işlenmesi konusunda mutabık kaldık. İnşallah projenin hızlı bir şekilde hayata geçmesi için üzerimize ne düşüyorsa bizde yapacağız” dedi. Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ettik. Kendisiyle Niğde’mizi ziyaret ettiklerinde planladığımız projelerimiz ve taleplerimiz başta olmak üzere dört koldan Niğde’mize neler yapabileceklerimizi konuştuk. Kale ve Çevresi Kentsel Yenileme ve Koruma Projemiz ilgili bakanımızdan tam destek aldık. İnşallah ilerleyen günlerde gerek Kale ve Çevresi Kentsel Yenileme ve Koruma Projesi gerek Kent Müzesi gerekse diğer taleplerimizle ilgili müjde vermeye devam edeceğiz. Başkentimize her ziyaretimizde heybemizi doldurarak dönmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sayın bakanımıza ilgisinden ve misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnşaatta ölü bulunan şahsın kimliği belirlendi
YEREL HABERLER İnşaatta ölü bulunan şahsın kimliği belirlendi
İnşaat önünde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER İnşaat önünde erkek cesedi bulundu
İnşaatta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER İnşaatta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Niğde’de ’Göç ve Uyum’ konulu toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Niğde’de ’Göç ve Uyum’ konulu toplantı yapıldı
Eşi tarafından vurulduktan sonra felç kalan engelli kadının bakım maaşı kesildi Esma Demircan: "Bedelini bu şekilde ödemek istemiyorum"
YEREL HABERLER Eşi tarafından vurulduktan sonra felç kalan engelli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.