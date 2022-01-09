Başkan Özdemir: "Basın toplumsal hayatın devamlılığında önemli rol üstlenir"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Toplumsal hayatın devamlılığında haber alma ihtiyacının ekmek gibi su gibi önemli olduğunun altını çizen Başkan Özdemir mesajında şunları söyledi:



“Hür ve demokratik bir ülkenin en önemli sac ayaklarından biri olan basın ve tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medya toplumsal hayatın devamlılığında önemli bir görev üstlenir. Bir toplumda basın ne kadar güçlü ve ilkeli olursa o toplumun demokratik düzeni de o kadar sağlam olur. Mustafa Kemal Atatürk” ün ifade ettiği gibi "Türk basını, milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyet'in etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, Cumhuriyet'in hakkıdır. Basınımızın en temel ve vazgeçilmez unsurunu görevini fedakârca yapan basın emekçileri oluşturmaktadır. İçinde bulundukları koşullar ne olursa olsun vazife peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesai kavramı olmadan, vatandaşlarımızı aydınlatmak için verdiği mücadele her türlü takdiri hak etmektedir. Bu duygularla; gece gündüz demeden, insanlarımızın haber alma hakkı için fedakârca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum.“

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