Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

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Niğde'de tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, NiğdeAdana karayolu Sazlıca kavşağında meydana geldi İ.Y. yönetimindeki 51 AAR 898 plakalı tır, B.O.'nun kullandığı 42 ACJ 853 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler İ.Y, B.O. ile İ.O. ve H.O, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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