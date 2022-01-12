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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde NiğdeAdana Karayolu Sazlıca kavşağında meydana geld. İ.Y. yönetimindeki 51 AAR 898 plakalı TIR, B.O.'nun kullandığı 42 ACJ 853 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan İ.O. ve H.O, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-01-12 22:45:30



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